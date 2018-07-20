Выставка Никаса Сафронова откроется в Чите

На ней будут представлены более 100 живописных и графических работ



С 19 июля по 9 сентября в музейно-выставочном центре в Чите будет работать новая персональная выставка заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова.



Экспозиция объединяет более 100 живописных и графических работ – портретов, символистских и кубистических композиций и полотен DreamVision – уникального авторского направления. Это самая большая подборка картин известного российского художника, в данный момент выставляющаяся на территории России.



Торжественное открытие выставки состоится 24 июля в 15.00 часов, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

