На ней будут представлены более 100 живописных и графических работ
С 19 июля по 9 сентября в музейно-выставочном центре в Чите будет работать новая персональная выставка заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова.
Экспозиция объединяет более 100 живописных и графических работ – портретов, символистских и кубистических композиций и полотен DreamVision – уникального авторского направления. Это самая большая подборка картин известного российского художника, в данный момент выставляющаяся на территории России.
Торжественное открытие выставки состоится 24 июля в 15.00 часов, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Выставка Никаса Сафронова откроется в Чите
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