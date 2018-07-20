На участке найдена золотистая картофельная нематода
В посёлке Гидростроитель на улице Энтузиастов в Иркутской области на земельном участке 0,1186 га закрыли на карантин из-за золотистой картофельной нематоды.
- Государственным инспектором карантина растений Братского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора проведено контрольное обследования посадок картофеля, отобрано 2 почвенных образца. По результатам исследования Иркутского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» в 2 пробах цисты золотистой картофельной нематоды не выявлены, - сообщают в пресс-службе ведомства.
Специалисты продолжат контроль за состоянием почвы.
В Иркутске картофельное поле закрыли на карантин
Общество, Фото:
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