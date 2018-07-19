Акция «Помогите детям собраться в школу!» стартовала в Бурятии

Помочь можно одеждой и канцелярскими товарами



Орган опеки и попечительства администрации Иволгинского района проводит акцию «Помогите детям собраться в школу».



В рамках мероприятия проводится приём одежды, обуви, канцелярских принадлежностей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для подготовки к школе.



Канцелярские товары, нижнее белье, чулочно-носочные изделия должны быть новыми, школьная, спортивная форма и другая одежда - чистыми, целыми, пригодными для носки в школу, сообщает пресс-служба органа опеки и попечительства администрации Иволгинского района.

