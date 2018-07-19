Помочь можно одеждой и канцелярскими товарами
Орган опеки и попечительства администрации Иволгинского района проводит акцию «Помогите детям собраться в школу».
В рамках мероприятия проводится приём одежды, обуви, канцелярских принадлежностей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для подготовки к школе.
Канцелярские товары, нижнее белье, чулочно-носочные изделия должны быть новыми, школьная, спортивная форма и другая одежда - чистыми, целыми, пригодными для носки в школу, сообщает пресс-служба органа опеки и попечительства администрации Иволгинского района.
Акция «Помогите детям собраться в школу!» стартовала в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Школьники получают не только опыт, но и дополнительный доход
Республике выделено 200 тысяч рублей
На эти цели было выделено более 100 миллионов
Помочь можно одеждой и канцелярскими товарами
Гидрологи прогнозируют возможные паводки, как минимум, в одном районе Бурятии
Получить консультацию можно до 1 августа
Для этого объявили набор добровольцев
Она заработает с начала учебного года
Собственника земель оштрафовали
Дуган в столице Бурятии строят выходцы из Закаменского района
Немаркированное мясо уничтожат
Они посетили чайную церемонию
Они не проходили перед сменами психиатрический осмотр
У волонтёров, доставляющих гуманитарную помощь в затопленные районы, сломались машины
Занятия проводятся бесплатно