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Фасады старых домов восстановят в Иркутске

Общество, 
Для этого объявили набор добровольцев

Организаторы общественной акции «Фасадник» объявили регистрацию для участия в мероприятиях по обновлению фасадов домов 29 и 30 сентября. Акция стартовала в 2017 году по инициативе горожан и центра содействия комплексному развитию территории АНО «Иркутские кварталы».

Ранее восстановление строений проходило только в историческом центре. За год обновили более 50 жилых объектов. Теперь новый облик могут обрести объекты из любого района города. Чтобы стать участником акции необходимо быть готовым участвовать в организации и проведении работ по восстановлению фасада своего дома.

Со стороны организаторов будут предоставлены материалы, оказана помощь в проведении согласований, а также в поисках участников и партнёров, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Всем желающим привести в порядок жилые объекты на территории Иркутска необходимо до 1 августа зарегистрироваться по ссылке –https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEs7Muaw8uRXa5UY2CLRSRkVRMeTE3FV4bM5XPlI8Cr7R_yQ/viewform
 
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