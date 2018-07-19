Они посетили чайную церемонию
18 июля Кяхтинский краеведческий музей встречал гостей из Италии. Проделав огромный путь в Бурятию, познакомившись с экзотикой и традициями восточных народов Забайкалья, гости прибыли в «сибирский эрмитаж».
Для посетителей экскурсоводы провели чайную дегустацию.
- Радостные улыбки, удовольствие от душистого чая, заваренного по старинным купеческим традициям, не сходили с лиц гостей. Конечно же, впечатлил сам музей. С неподдельным интересом итальянцы рассматривали экспозиции и благодарили сотрудников за сохранение истории своего города, - сообщают организаторы.
Гости восхищались музеем и фотографировались на память, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Итальянцы побывали в Кяхтинском музее
Общество, Фото:
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