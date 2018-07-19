Занятия проводятся бесплатно
Школы обучения практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами начали свою работу в Иркутской области, сообщили в пресс-службе правительства области.
- Поиск новых эффективных форм оказания социальной помощи населению – одна из современных тенденций социального обслуживания граждан. Среди них следует выделить ориентацию на использование стационарозамещающих технологий, в частности, направленных на стимулирование родственного ухода и продление пребывания граждан в привычной благоприятной домашней обстановке, - отметил замминистра области Алексей Макаров.
В мероприятиях школы ухода уже приняли участие более 100 человек из числа родственников получателей социальных услуг и социальных работников. Практические занятия проводятся бесплатно, участники получают памятки и буклеты, содержащие информацию о правилах ухода за тяжелобольными людьми.
Школы по уходу за больными заработали в Иркутской области
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