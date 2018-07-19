В Бурятии наградили проживших вместе 50 лет супругов

Они воспитали 8 детей
Глава Окинского района Бурятиии Матвей Мадасов вручил семейной паре Дамби-Бальжира и Людмилы Путункеевых медаль «За любовь и верность». Это произошло на культурно-спортивном празднике «Сурхарбан» в улусе Сорок, сообщает пресс-служба администрации Окинского района.
В этом году исполнилось 50 лет совместной жизни четы Путункеевых. Семья воспитала восьмерых детей: шесть дочерей и двоих сыновей, которые подарили родителям 13 внуков. Помимо внуков, подрастают ещё два правнука. Дети работают в различных сферах деятельности: в культуре, образовании, здравоохранении, горнорудной компании.
Дамби-Бальжир Биликтуевич всю свою трудовую деятельность посвятил колхозу «50 лет Октября» - работал бригадиром, секретарём сельского поселения «Сойотское». Людмила Долгоровна работала оператором на почте, продавцом, поваром в школьной столовой.
Как говорят их дети, секрет долгой счастливой супружеской жизни родителей основан на любви, уважении, бережном отношении друг к другу, умении ценить и сохранять добрые и крепкие семейные традиции, понимании, что преодолевать трудности и сложности жизни необходимо вместе, плечом к плечу, сохраняя в семье любовь, верность и преданность друг к другу.
Сами супруги отметили, что полны надежд ещё дождаться правнуков и принять активное участие в их воспитании.
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Общество, Фото:
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