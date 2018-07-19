Питерский музыкант влюбился в Бурятию после «Ночи ёхора»

Известный музыкант Виталий Погосян на своём YouTube канале выложил атмосферное видео про Бурятию. Ролик вышел под названием «Так я влюбился в Бурятию!».
Виталий Погосян известный музыкант, дудукист из Санкт-Петербурга. Он исполняет традиционные для этого инструмента армянские мелодии. Широкая гамма исполняемых композиций позволяет Виталию проводить сольные концерты, а также участвовать в фестивалях, где различные инструменты дополняют друг друга.
Музыкант принял участие в Бурятии в новом проекте под названием «Звук». В нём он выступил вместе с Национальным оркестром республики. И исполнил композицию «MyGobi» на народном музыкальном инструменте.
– «Душа» армянского народа – дудук не оставил никого равнодушным. Его мягкое звучание в точности передало атмосферу пустыни – её загадочность, таинство и величественность, – сообщили организаторы проекта.
Несмотря на то, что у него был плотный график, Виталий смог погулять по столице и снять небольшое видео. В нём он показал Улан-Удэ с высоты птичьего полёта, поделился впечатлением о голове Ленина, посетил Дацан Ринпоче Багша и побывал на масштабном фестивале «Ночь Ёхора», после которого показал фрагмент своего выступления.
– Дорогие друзья. Это короткий видеоотчёт поездки в Бурятию. Спасибо за гостеприимство! Спасибо Баттулге! Композитору и дирижёру за идею соединить дудук с бурятскими и монгольскими музыкальными инструментами. Я очень надеюсь, что это только начало и мы приготовим концертную программу с различными экспериментами, – написал в своём блоге Виталий Погосян.
Справка:
Дудук — язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент с двойной тростью. Представляет собой трубку с девятью игровыми отверстиями.
Варианты распространены среди народов Кавказа, Ближнего Востока и Балканского полуострова.
В 2005 году музыка армянского дудука была признана шедевром Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
В Армении дудук также известен как циранапох, что дословно может быть переведено как «абрикосовая труба» или «душа абрикосового дерева».