Питерский музыкант влюбился в Бурятию после «Ночи ёхора»

– «Душа» армянского народа – дудук не оставил никого равнодушным. Его мягкое звучание в точности передало атмосферу пустыни – её загадочность, таинство и величественность, – сообщили организаторы проекта.





<br />

Известный музыкант Виталий Погосян на своём YouTube канале выложил атмосферное видео про Бурятию. Ролик вышел под названием «Так я влюбился в Бурятию!».Виталий Погосян известный музыкант, дудукист из Санкт-Петербурга. Он исполняет традиционные для этого инструмента армянские мелодии. Широкая гамма исполняемых композиций позволяет Виталию проводить сольные концерты, а также участвовать в фестивалях, где различные инструменты дополняют друг друга.Музыкант принял участие в Бурятии в новом проекте под названием «Звук». В нём он выступил вместе с Национальным оркестром республики. И исполнил композицию «MyGobi» на народном музыкальном инструменте.Несмотря на то, что у него был плотный график, Виталий смог погулять по столице и снять небольшое видео. В нём он показал Улан-Удэ с высоты птичьего полёта, поделился впечатлением о голове Ленина, посетил Дацан Ринпоче Багша и побывал на масштабном фестивале «Ночь Ёхора», после которого показал фрагмент своего выступления.– Дорогие друзья. Это короткий видеоотчёт поездки в Бурятию. Спасибо за гостеприимство! Спасибо Баттулге! Композитору и дирижёру за идею соединить дудук с бурятскими и монгольскими музыкальными инструментами. Я очень надеюсь, что это только начало и мы приготовим концертную программу с различными экспериментами, – написал в своём блоге Виталий Погосян.Дудук — язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент с двойной тростью. Представляет собой трубку с девятью игровыми отверстиями.Варианты распространены среди народов Кавказа, Ближнего Востока и Балканского полуострова.В 2005 году музыка армянского дудука была признана шедевром Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.В Армении дудук также известен как циранапох, что дословно может быть переведено как «абрикосовая труба» или «душа абрикосового дерева».