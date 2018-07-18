Она исполнит известные народные песни
16 октября в 19 часов в Русском драматическом театре имени Бестужева с концертом выступит финалистка шоу «Народный артист» Мария Девятова и шоу-балет «ЯR-dance». Для зрителей она представит программу «Симфония моей души».
Она исполнит известные песни среди которых «Ой, то не вечер», «Белелицы, румяницы», «Карывать моя», «Черный ворон», «Поговори со мною, мама» и многие другие.
В 2013 году артистка уже выступала с концертом в столице Бурятии.
Справка:
Марина Девятова родилась 13 декабря 1983 года в Москве в артистической семье. Её отец - исполнитель русских народных песен, народный артист России Владимир Сергеевич Девятов; мать - хореограф.
На сцене Девятова финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3», работает с шоу-балетом «Яr-Дэнс», часто выступает с детскими коллективами. Она обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов.
В репертуаре исполнительницы есть и дуэты с известными артистами: Николаем Басковым, Надеждой Кадышевой, итальянцем Альбано, с отцом Владимиром Девятовым, Алексеем Гоманом, Александром Буйновым и другими. Оригинальные номера сделаны совместно с дуэтом «Баян-Микс», Петром Дрангой. Со Святославом Ещенко записаны шуточно-музыкальные композиции.
Марина Девятова выступала в залах Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии. Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей её королевской семьи.
В Улан-Удэ даст концерт Марина Девятова
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