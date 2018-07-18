В Бурятии выпустили видеоотчёт о боксёрском турнире «Байкал»

49-е всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Байкал» проходили в Улан-Удэ в конце июля
Турнир посвящён памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Великтона Баранникова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в соревнованиях приняли участие более 100 боксёров
из 10 регионов страны, а также Монголии и Казахстана.
На днях федерация бокса Бурятии опубликовала видеоотчёт с турнира от Владимира Ширапова и Михаила Цыренова – видеостудии широкого формата #YНДЭР.
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