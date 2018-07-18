Бурятия примет международную факельную эстафету «Бег мира»

Она пройдёт с 26 по 31 июля
В этом году «Бег Мира» пройдёт по территории более 100 стран, включая Россию, страны Европы, Африки и Юго-Восточной Азии, Канаду, США, Южную Корею, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Аргентину и Мексику.
Принять участие в факельной эстафете могут команды волонтёров, энтузиасты спорта, профессиональные спортсмены, а также любители. В нашей стране эстафета проводится с 1991 года, сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.
Общая длина маршрутов составит свыше 70 тысяч километров, в том числе 15 тысяч километров по нашей стране. 12 июня в Тюмени был дан старт двум основным российским веткам – Западной и Восточной.
Участники Западной ветки, пробежав через уральские озёра и Москву, по степям Поволжья и предгорьям Кавказа, финишируют в Ставрополе 21 сентября - в международный День мира, в праздновании которого можно будет принять участие на торжественном фестивале мира.
Бегуны Восточной ветки финишируют во Владивостоке 24 августа. На территории нашей республики эстафета будет проводиться с 26 по 31 июля. Во время эстафеты планируются праздники с концертными выступлениями детских и взрослых творческих коллективов, посвящённых миру и дружбе.
Она пройдёт с 26 по 31 июля
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