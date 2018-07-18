В Джидинском районе с размахом отметили Сурхарбан

Игровые площадки посетили около 300 человек



Ежегодно межпоселенческая центральная библиотека Джидинского района принимает участие в районном празднике Сурхарбан в местности Черёмушки. В рамках программы работали две площадки, организованные сотрудниками детской библиотеки и отдела обслуживания межпоселенческой центральной библиотеки.



Развлекательная площадка для детей «Поляна сказок» работала в течение всего праздника. Дети прошлись по волшебным дорожкам «Сказочное лото», «Сказочный переполох», «Филворды», «Заморочки из прозрачной бочки», «Чей это портрет», «Сказочная телеграмма».



Также они встретились с героями из сказок, выполнили все задания и получили призы. Особый интерес у детей дошкольного и младшего школьного возраста вызвала игра «Твистер».



Для взрослых провели «Турнир умников», где все участники разделились на три команды и прошли различные этапы интеллектуальных конкурсов, показав свою начитанность и эрудицию. Все задания и вопросы были из области языкознания и литературы. В Завершении команды получили заслуженные призы,



В рамках праздника все желающие смогли познакомиться с азами старомонгольской письменности, с интересом заказывали начертания своих имён на память. В течение дня площадки посетили около трёхсот человек, сообщает Джидинская центральная библиотечная система.

