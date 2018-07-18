Братчанин Александр Зубков переизбран президентом федерации бобслея

Братчанин Александр Зубков переизбран президентом Федерации бобслея России на следующий олимпийский цикл



Отчётно-выборная конференция федерации состоялась 17 июля в Сочи. За назначение Александра Зубкова проголосовали 19 человек из 20, один воздержался.



Александр Зубков был единственным кандидатом на пост главы федерации. Его соперники – бывший главный тренер сборной России по бобслею Олег Соколов и бывший помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов – сняли свои кандидатуры.



- Переизбрание на пост президента федерации бобслея России возлагает на меня большую ответственность, - отметил Александр Зубков. – Но самое главное, что у нас собрана большая команда профессионалов. С ней я не боюсь принимать любой вызов, готов идти в любую атаку. Я уверен, что мы сможем реализовать все задуманное в жизнь и добьемся плодотворных результатов.



- Нам уже многое удалось сделать за предыдущие два года, и эта работа будет продолжена. Большое внимание мы сейчас будем уделять созданию школы пилотов, которую я буду курировать. В ней будут работать высокопрофессиональные тренеры, которые будут обучать молодых спортсменов мастерству пилотирования. Параллельно мы будем решать задачу импортозамещения – отечественные предприятия готовы включиться в процесс изготовления требуемого нам спортивного инвентаря, - сказал глава федерации.



Зубков также подчеркнул, что Федерации бобслея России очень важно поддерживать конструктивные отношения с Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF).



Осенью прошлого года Александр Зубков был лишён двух золотых медалей Олимпиады-2014 в Сочи.

