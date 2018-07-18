Братчанин Александр Зубков переизбран президентом Федерации бобслея России на следующий олимпийский цикл
Отчётно-выборная конференция федерации состоялась 17 июля в Сочи. За назначение Александра Зубкова проголосовали 19 человек из 20, один воздержался.
Александр Зубков был единственным кандидатом на пост главы федерации. Его соперники – бывший главный тренер сборной России по бобслею Олег Соколов и бывший помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов – сняли свои кандидатуры.
- Переизбрание на пост президента федерации бобслея России возлагает на меня большую ответственность, - отметил Александр Зубков. – Но самое главное, что у нас собрана большая команда профессионалов. С ней я не боюсь принимать любой вызов, готов идти в любую атаку. Я уверен, что мы сможем реализовать все задуманное в жизнь и добьемся плодотворных результатов.
- Нам уже многое удалось сделать за предыдущие два года, и эта работа будет продолжена. Большое внимание мы сейчас будем уделять созданию школы пилотов, которую я буду курировать. В ней будут работать высокопрофессиональные тренеры, которые будут обучать молодых спортсменов мастерству пилотирования. Параллельно мы будем решать задачу импортозамещения – отечественные предприятия готовы включиться в процесс изготовления требуемого нам спортивного инвентаря, - сказал глава федерации.
Зубков также подчеркнул, что Федерации бобслея России очень важно поддерживать конструктивные отношения с Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF).
Осенью прошлого года Александр Зубков был лишён двух золотых медалей Олимпиады-2014 в Сочи.
Братчанин Александр Зубков переизбран президентом федерации бобслея
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Самый необычный аукцион состоится в Улан-Удэ
В список опасных мест попал Горячинск, Выдрино, Байкальский прибой и другие
С помощью них уже поймали первую группу «чёрных лесорубов»
Они дадут два концерта
Милиционер Владимир Гомбоев вступил в противоборство с вооружёнными преступниками
Музыканты из Малайзии, Южной Кореи, Монголии, Китая и России выступят на юбилейном X фестивале «Голос кочевников»
Возбуждено административное дело
Скульптуру создавали в течение года
С 8 по 15 июля в подмосковном Раменском прошла IV летняя спартакиада молодёжи России 2018
Для жителей подготовили специальную подборку книг
С 19 по 21 июля ожидается резкое ухудшение погоды
Для гостей организуют концерт и конкурсы
Лучших наградят грантами по 150 тысяч на реализацию своих проектов
Оригинальное предложение появилось рядом с «Товарами Бурятии»
Дома подключают к электроснабжению и нормализуют работу транспорта