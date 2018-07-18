В Иркутске уничтожили гектар конопли

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Сначала траву выкосили, затем обработали землю гербицидами



В рамках второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Мак 2018» в Иркутской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков продолжают ликвидацию полей с дикорастущей коноплей.



Так, во время работы выяснилось, что в посёлке Маркова Иркутского района на площади более 1 га взошли кусты конопли. Очаги произрастания наркосодержащих растений полицейские уничтожили совместно с представителями Марковской администрации.



Коноплю косил трактор. Кроме того, для уничтожения дикороса применялись и химические вещества – гербициды, распыляемые специальными воздуходувами-распределителями. Стражи порядка утверждают, что такая обработка является более эффективным способом ликвидации марихуаны, поскольку она предотвратит дальнейшие её всходы в последующие годы.



Полицейские напоминают, что в соответствии со статьёй 10.5 КоАП РФ «Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества» предусмотрен административный штраф для граждан до 2 тысяч рублей; для должностных лиц - до четырёх тысяч; для юридических лиц - до сорока тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

