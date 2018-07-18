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В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество,  Фото:pixabay.com
С 19 по 21 июля ожидается резкое ухудшение погоды

По данным Бурятского гидрометцентра, 19-21 июля ожидаются дожди, ливни, местами сильные дожди, грозы, возможны град и шквалистое усиление ветра до 15-24 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по республике Бурятия обращает внимание жителей и гостей республики на соблюдение мер безопасности.

При граде, грозе и усилении ветра, по возможности, оставайтесь в помещении. Находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта и рекламными щитами.

При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери.

В грозу или при появлении её первых признаков купание, а также выход на воду на плавсредствах крайне опасен. Откажитесь от проведения туристических маршрутов и горных походов.

В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».
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