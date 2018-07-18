Актёр Евгений Миронов приедет на Байкал

Он даст лекцию для участников всероссийского лагеря «Экодемия»
В национальный парк «Прибайкальский», где 30 июля стартует первая смена всероссийского лагеря «Экодемия» приедут 90 волонтёров со всей России. Мероприятие откроют министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, глава Бурятии Алексей Цыденов и другие.
На площадке лагеря о волонтёрстве расскажут актёр театра и кино, народный артист России Евгений Миронов и активистка движения «Патриотки России» Галина Ржаксенская. Запланировано и выступление команды КВН «Сборная Забайкальского края».
Для гостей проведут экскурсии по лагерю и по озеру Байкал, а также представят эксклюзивные кинопоказы, посвящённые природе Байкала и добровольчеству на Байкальской природной территории, сообщает пресс-служба Минприроды России.
Работа «Экодемии» проходит с июля по сентябрь на территории всей России: 12 заповедников и нацпарков страны участвуют в проведении летних волонтёрских смен. Центральный лагерь на территории Прибайкальского национального парка (5 смен по 90 человек) будет работать с 30 июля по 9 сентября.
Программа экообразования разработана в рамках Года добровольца (волонтёра), объявленного президентом России в 2018 году. В рамках «Экодемии» волонтёры занимаются благоустройством и очисткой от мусора российских ООПТ, проходят образовательную программу с последующей выдачей подтверждающих документов.
Такие смены уже проходят или запланированы в заповедниках «Столбы» (Красноярский край), «Кавказский» (Краснодарский край), «Байкальский» (Бурятия), «Тебердинский» (Карачаево-Черкесская Республика), «Алтайский», в национальных парках «Кенозерье» (Архангельская область), «Плещеево озеро» (Ярославская область), «Кисловодский» (Ставропольский край,), «Тункинский» (Бурятия), «Приэльбрусье» (Иркутская область), «Забайкальский» (Бурятия) – с общим количеством участников более 1500 человек.
Справка:
Евгений Витальевич Миронов родился 29 ноября 1966 в Саратове - советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (2004). Двукратный лауреат Государственной премии России (1995, 2010). Художественный руководитель Государственного театра наций с 2006 года.
Широкую известность и признание как зрителей, так и специалистов Евгений Миронов получил после исполнения главной роли в фильме режиссёра Валерия Тодоровского «Любовь». За неё актёр удостоился целого ряда кинематографических наград, как отечественных, так и зарубежных, и был признан лучшим актёром 1992 года.
Актёр Евгений Миронов приедет на Байкал
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