Избирком Бурятии обсудит «свободные и честные выборы»

Состоится круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы»



27 июля Избирательная комиссия Бурятии совместно с Общественной палатой региона, уполномоченным по правам человека в республике Юлией Жамбаловой проведёт круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы».



В обсуждении примут участие представители политических партий, общественных объединений, средств массовой информации, учебных заведений, эксперты и другие участники избирательного процесса, а также представители органов государственной власти Бурятии.



Круглый стол пройдёт в здании правительства.



