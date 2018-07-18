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Избирком Бурятии обсудит «свободные и честные выборы»

Избирком Бурятии обсудит «свободные и честные выборы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состоится круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы»

27 июля Избирательная комиссия Бурятии совместно с Общественной палатой региона, уполномоченным по правам человека в республике Юлией Жамбаловой проведёт круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы».

В обсуждении примут участие представители политических партий, общественных объединений, средств массовой информации, учебных заведений, эксперты и другие участники избирательного процесса, а также представители органов государственной власти Бурятии.

Круглый стол пройдёт в здании правительства.

выборы избирательная комиссия
 
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