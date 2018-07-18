Байкал включили в 9 самых удивительных мест России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В список также вошли Алтай, Камчатка, Крым и др.



Общественно-политическое издание «Национальный журнал» составило список девяти самых удивительных и красивых уголков России.



«Многие россияне редко покидают пределы родины, предпочитая путешествовать по родной стране. И это отличный вариант, ведь в России действительно есть, на что посмотреть», - анонсирует «Национальный журнал».



В список вошли:



1. Республика Карелия. Край непередаваемой красоты. Голубые озера, порожистые реки, шумящие сосны и ели, суровые скалы. Карелия расположена на северо-западе России и граничит с Финляндией.



2. Природный парк Ергаки. Этот горный массив в Западном Саяне стал первым истинно популярным туристическим местом России. Ежегодно его посещают десятки тысяч человек. Зеленые сосновые леса, туманы, горные озера и реки, причудливые скалы и заснеженные склоны гор придутся по душе любителям живописной природы.



3. Алтай. Незабываемая по красоте страна величественных гор. Алтайские горы представляют сложную систему самых высоких в Сибири хребтов, разделённых глубокими долинами рек и озер, обширными внутригорными и межгорными котловинами.



4. Байкал. Глубочайшее озеро планеты, крупнейший природный резервуар пресной воды. Его ширина колеблется от 25 до 80 километров, а площадь поверхности равняется площади территорий таких стран, как Бельгия, Нидерланды или Дания. Отдых на Байкале – это яркие, неповторимые впечатления, это заряд энергии на целый год.



5. Камчатка. Страна природных контрастов, необычайного своеобразия и покоряющей красоты. Тихий океан, вулканы, сопки, чистейшие озера и быстрые реки, разнообразие животного мира и мира растений — все это падет к вашим ногам!



6. Северный Кавказ. Одно из самых любимых направлений российских путешественников. Где еще вы найдете такое сочетание ландшафтов, от которых захватывает дух. Прибыв в этот удивительный величественный высокогорный регион, вы сможете совершить походы и поездки по великолепным заповедным местам: Приэльбрусье, Красная Поляна в Сочи, Теберда, Домбай в Карачаево-Черкессии.



7. Крым. Удивительное место, словно специально созданное для отдыха. Природа Крыма уникальна. На относительно небольшом пространстве сосредоточены разнообразные, не похожие друг на друга ландшафты. Здесь и бескрайние степные просторы, и опаленные солнцем холмы Коктебеля, и экзотическая реликтовая растительность Южнобережья на фоне восхитительной главной гряды Крымских гор, и дикая красота вулканических скал Карадага, и подземный мир карстовых пещер.



8. Кольский полуостров. Мир снежных гор и кристально чистых озер, широких каменных плато и быстрых рек. Здесь природа не знает излишеств, но созданное ею не оставляет равнодушными даже самых искушенных путешественников. Центральную часть Кольского занимает обширное плоскогорье. Полуостров очень богат водой — здесь свыше 100000 озер и 18000 рек. Полуостров омывается двумя морями: Баренцевым с севера и Белым с юга и востока.



9. Уральские горы. Уникальный для нашей страны природный объект. Уральские горы — одни из самых древних гор на нашей планете. Это единственная горная цепь, которая пересекает Россию с севера на юг, является границей между двумя частями света — Европой и Азией. С вершин гор и хребтов Урала открывается удивительно красивый пейзаж на сотни километров.

