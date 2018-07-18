Сейчас в хозяйстве проводятся карантинные мероприятия
В Иволгинском районе Бурятии выявили нарушение ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба Управления ветеринарии республики.
Две недели назад в Иволгинский район завезли лошадей из Бичурского района без ветеринарных сопроводительных документов.
Перевозчика животных оштрафовали на тысячу рублей. Кроме того, с нарушителем провели разъяснительную беседу о заразных болезнях общих для человека и животных.
На данный момент в хозяйстве проводятся карантинные мероприятия.
В Бурятии лошадей перевозили без документов
Общество, Фото:
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