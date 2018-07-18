В Бурятии лошадей перевозили без документов

Сейчас в хозяйстве проводятся карантинные мероприятия



В Иволгинском районе Бурятии выявили нарушение ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба Управления ветеринарии республики.



Две недели назад в Иволгинский район завезли лошадей из Бичурского района без ветеринарных сопроводительных документов.



Перевозчика животных оштрафовали на тысячу рублей. Кроме того, с нарушителем провели разъяснительную беседу о заразных болезнях общих для человека и животных.



На данный момент в хозяйстве проводятся карантинные мероприятия.

