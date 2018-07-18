На федеральных трассах в Бурятии устроили защитные слои покрытия

На федеральных трассах в Бурятии и Иркутской области выполнили устройство защитных слоев дорожного покрытия



Подрядные организации завершили устройство защитных слоёв на трех участках автодорог Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией. В Слюдянском районе Иркутской области и Тункинском районе Бурятии работы по поверхностной обработке дорожного покрытия выполнены на 11 км.



- Устройство защитных слоёв способствует сохранности и долговечности дорожного покрытия федеральных автодорог. Технология повышает износостойкость и сцепные качества верхнего слоя полотна, устраняет колейность и другие дефекты, что положительным образом сказывается на безопасности дорожного движения, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Всего в 2018 году на подведомственной сети ФКУ Упрдор «Южный Байкал» планируется защитить слоями износа пять участков автодорог общей протяженностью около 35 км. Закончить превентивную обработку планируется в четвертом квартале этого года.





