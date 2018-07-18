Житель Иркутской области заплатил полмиллиона сбитой женщине

Судебным приставам пришлось наложить арест на технику должника



Судебные приставы города Усолье-Сибирское взыскали полмиллиона рублей в пользу местной жительницы, которую сбил водитель, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.



По решению суда водитель должен был заплатить сбитой им женщине 500 тысяч рублей.



По месту работы мужчины судебный пристав направил постановление об обращении взыскания на заработную плату должника в размере 50%. Однако остаток долга в размере 100 тыс. рублей неплательщик оплачивать не спешил, мотивируя это увольнением с работы.



Тогда судебный пристав выехал по месту жительства гражданина. На стиральную машину, телевизор и ноутбук был наложен арест.



Не желая передачи своего имущества на продажу, гражданин изыскал деньги и выплатил задолженность в полном объёме.



