Улан-удэнцам рассказали, как распознать фальшивые купюры

Нельзя разменивать крупные деньги малознакомым людям
В Бурятии наиболее распространённые фальшивые банкноты - номиналом 5000 рублей. Сбываются они в магазинах розничной сети, на автозаправочных станциях, в торговых центрах. Фальшивые банкноты имеют схожие знаки с подлинными купюрами. Полиция Бурятии напоминает улан-удэнцам, как распознать фальшивки.
- Не разменивайте крупные купюры незнакомцам, а если подлинность банкноты вызывает сомнение, проверяйте её в ближайшем отделении банка. Если это невозможно, попытайтесь распознать банкноту самостоятельно - на вид, ощупь - сообщает МВД по республике.
Признаки фальшивых купюр:
- низкое качество бумаги
- низкое качество исполнения специальных средств защиты (водяные знаки невыраженные, на металлизированную ныряющую нить нанесён краситель серебристого цвета)
- различие цветопередачи элементов изображения
- отсутствие метки для слепых (не определяется на ощупь)
- отсутствие кипп-эффекта
- в местах перегиба бумаги наблюдается осыпание краски
Что касается торговых организаций, при обнаружении фальшивой банкноты, незамедлительно вызывайте охранную службу. Сообщайте о происшествии в полицию и постарайтесь удержать сбытчика до приезда наряда.
За изготовление и сбыт поддельных денежных знаков предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба МВД по республике.
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Нельзя разменивать крупные деньги малознакомым людям
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