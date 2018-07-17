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Улан-удэнцам рассказали, как распознать фальшивые купюры

Улан-удэнцам рассказали, как распознать фальшивые купюры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нельзя разменивать крупные деньги малознакомым людям

В Бурятии наиболее распространённые фальшивые банкноты - номиналом 5000 рублей. Сбываются они в магазинах розничной сети, на автозаправочных станциях, в торговых центрах. Фальшивые банкноты имеют схожие знаки с подлинными купюрами. Полиция Бурятии напоминает улан-удэнцам, как распознать фальшивки.

- Не разменивайте крупные купюры незнакомцам, а если подлинность банкноты вызывает сомнение, проверяйте её в ближайшем отделении банка. Если это невозможно, попытайтесь распознать банкноту самостоятельно - на вид, ощупь - сообщает МВД по республике.

Признаки фальшивых купюр:

- низкое качество бумаги
- низкое качество исполнения специальных средств защиты (водяные знаки невыраженные, на металлизированную ныряющую нить нанесён краситель серебристого цвета)
- различие цветопередачи элементов изображения

- отсутствие метки для слепых (не определяется на ощупь)
- отсутствие кипп-эффекта
- в местах перегиба бумаги наблюдается осыпание краски

Что касается торговых организаций, при обнаружении фальшивой банкноты, незамедлительно вызывайте охранную службу. Сообщайте о происшествии в полицию и постарайтесь удержать сбытчика до приезда наряда.

За изготовление и сбыт поддельных денежных знаков предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба МВД по республике.
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