Он вырвался вперёд на дистанции 1500 метров
С 16 по 18 июля в Челябинске проходит чемпионат России по лёгкой атлетике «Спорт Слепых». В соревнованиях участвуют 127 спортсменов из 20 регионов России.
Нашу республику на чемпионате России представляют спортсмены «Республиканской спортивно-адаптивной школы» - Баясхалан Будаев и Анна Емельянова.
Вчера, Баясхалану на дистанции 1500 метров удалось завоевать серебряную медаль, а Анна Емельянова улучшила свой личный результат на 40 секунд, сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.
Бурятский легкоатлет завоевал серебро чемпионата «Спорт Слепых»
Общество, Фото:
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