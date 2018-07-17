В летних лагерях Бурятии устарела мебель и оборудование

Сами летние лагеря недостаточно загружены
Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии провели ежегодный мониторинг детских лагерей. Всего было проверено четыре детских лагеря. Только один – лагерь «Сибиряк» на 100% соответствовал современным требованиям, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.
По информации министерства образования Бурятии, в 2018 году свыше 44,3 тысяч детей смогут отдохнуть в детских лагерях, в том числе за пределами республики. В 2018 году общий объём финансирования в Бурятии на организацию отдыха составил 223 млн рублей.
Основные проблемы, которые выявлены при мониторинге, связаны, прежде всего, с общей недофинансированностью оздоровительных лагерей. Практически во всех лагерях отмечается нехватка мебели, детского игрового оборудования, высокий износ зданий и сооружений.
Большая часть детских загородных лагерей была построена в 1960-1970-х гг., и сейчас требуются значительные ресурсы для приведения их в соответствие с современными требованиями качества и безопасности. Эксперты ОНФ отмечают, что необходимо принятие программы по улучшению материально-технической базы детских лагерей.
Другая проблема – недостаточная загрузка имеющихся детских лагерей в республике. При возможности организации трёх смен комплектуются только две. Это связано в том числе и с низким уровнем информационного сопровождения детского отдыха. Зачастую родители даже не владеют информацией, где и как приобретать путевки.
- Решить проблему с информированием могло бы создание единого интернет-портала, – сообщила эксперт регионального отделения ОНФ Наталья Сандакова. – На данном ресурсе разные министерства и ведомства отражали бы все многообразие форм детского отдыха в республике, а родители могли выбрать и оформить заявку на детский отдых, оставить отзыв об отдыхе, получить всю информацию о социальной поддержке детского отдыха и помощь в получении льготных путевок.
По итогам мониторинга был проведён круглый стол, предложения по нему будут направлены в правительство Бурятии.
В летних лагерях Бурятии устарела мебель и оборудование
Общество, Фото:
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