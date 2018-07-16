Соревнования прошли в Московской области
Спортсмены Иркутской области выиграли три медали на летней Спартакиаде молодёжи России по боксу, которая с 8 по 14 июля проходила в Раменском в Московской области. В копилке сборной Приангарья – одна серебряная и две бронзовые награды.
Среди юниоров в весовой категории 75 килограмм серебряным призёром стал иркутский боксёр Егор Шапочанский, который по итогам турнира выполнил норматив мастера спорта России. Бронзовую медаль в весовой категории 56 килограмм завоевал Сергей Ярулин.
Среди юниорок третье место в весовой категории 75 килограмм заняла иркутянка Виктория Швалова, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутский боксёр взял серебро спартакиады молодёжи России
Общество, Фото:
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