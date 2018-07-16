В холодной воде Байкала завершился международный заплыв

Общество, Фото: Макс Дигас

Участники преодолели 1 милю и 5 км



В воскресенье, 15 июля, в Листвянке прошёл международный заплыв «Baikal Swim – 2018». Любители преодолевали в открытой воде дистанцию 1 миля (1,6 км), спортсмены – 5 км.



Организаторы перестроили маршрут в связи с низкой температурой воды. Дистанцию установили максимально близко к берегу, с финишем в районе старта.



- Замеряли температуру воды в Байкале, держится на уровне +7, +8. Это почти как в Арктике! В связи с чем прогнозируем, что не все участники проплывут планируемые дистанции, ограничатся короткой, или сойдут в какой то момент, - написал в Facebook

перед стартом один из организаторов заплыва Макс Дигас.



Однако в итоге о сошедших с дистанции не сообщается.



- Лучшие определены и награждены! Это действительно героический поступок, особенно для женщин! – поделился Макс Дигас.



Победители получили гидрокостюмы.

