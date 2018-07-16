Участники преодолели 1 милю и 5 км
В воскресенье, 15 июля, в Листвянке прошёл международный заплыв «Baikal Swim – 2018». Любители преодолевали в открытой воде дистанцию 1 миля (1,6 км), спортсмены – 5 км.
Организаторы перестроили маршрут в связи с низкой температурой воды. Дистанцию установили максимально близко к берегу, с финишем в районе старта.
- Замеряли температуру воды в Байкале, держится на уровне +7, +8. Это почти как в Арктике! В связи с чем прогнозируем, что не все участники проплывут планируемые дистанции, ограничатся короткой, или сойдут в какой то момент, - написал в Facebook
перед стартом один из организаторов заплыва Макс Дигас.
Однако в итоге о сошедших с дистанции не сообщается.
- Лучшие определены и награждены! Это действительно героический поступок, особенно для женщин! – поделился Макс Дигас.
Победители получили гидрокостюмы.
В холодной воде Байкала завершился международный заплыв
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Команда Иркутского государственного университета путей сообщения победила в соревнованиях
Для жителей представят специальную подборку книг
В акции по безопасности на воде участие примут все желающие
Участники преодолели 1 милю и 5 км
Владельца груза оштрафовали
С ними проводятся современные тесты и другие наблюдения
Там отсутствовали дезбарьер и твёрдое покрытие на площадке
С 9 по 21 июля в селе Усть-Алтан Осинского района пройдёт областной культурно-спортивный праздник «Гэсэриада-2018»
Для гостей фестиваля провели викторины и мастер-классы
На турнире разыграют 8 горных велосипедов
Она продлится до 30 июля
В Уде уровень воды на прежней отметке
Спортсменам-победителям присваивалось звание мастера спорта
В этом году вспышки заболевания зафиксированы в 10 регионах России
Женщину искали на квадроциклах и внедорожниках