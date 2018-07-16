Военные психологи завершают изучение новобранцев в Бурятии

С ними проводятся современные тесты и другие наблюдения



Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей завершают тестирование новобранцев, прибывших в войска в ходе весенней призывной кампании. Уже изучено более 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.



Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что свыше 98% опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.



Высшее образование до службы в Вооружённых силах получили более 700 человек, среднее профессиональное образование имеют свыше 5 тысяч новобранцев, общее основное –– около 3 тысяч юношей, 11 классов закончили более 2 тысяч военнослужащих.



До поступления на службу около 7 тысяч новобранцев проходили обучение, более 3 тысяч работали.



Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа планируют полностью завершить тестирование молодого пополнения в первой декаде текущего месяца.

