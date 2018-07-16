Мужчина полностью признал свою вину
В Иркутске осудили 25-летнего жителя Бурятии за демонстрацию нацистской символики, запрещённой к публичному демонстрированию. Она была размещена на его странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба Кировского районного суда Иркутска.
С октября 2017 года по март 2018 года молодой человек, находясь в районе Центрального рынка Иркутска публично разместил в открытом доступе изображения, которые запрещены к публичному демонстрированию: фотографию Адольфа Гитлера, партийный флаг нацистов в Третьем рейхе, элементы формы офицеров и солдат Третьего рейха, фрагменты кинохроники времён Третьего рейха.
- На судебном заседании гражданин вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном, пояснив, что удалил свою страницу в соцсети. Суд, исследовав материалы дела и представленные доказательства, признал его виновным в совершении данного правонарушения, - сообщают в суде.
Мужчину оштрафовали на тысячу рублей. Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в улан-удэнской колонии осуждённые делали нацистские татуировки. Двоих из них оштрафовали.
В Иркутске жителя Бурятии оштрафовали за нацистскую символику
Общество, Фото:
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