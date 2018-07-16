В Бурятии поймали 1665 лис и волков

Вознаграждение за поимку одного животного 5 тысяч рублей
Бурприроднадзор продолжает работу по снижению численности лисиц и волков, для профилактики бешенства.
На текущий момент в республике добыто 1222 особей лисицы и 443 особей волка в рамках регулирования их численности. С начала года в работе по регулированию численности плотоядных приняло участие 855 охотников.
Это работа помогла снизить численность лисицы и волка, а, следовательно, предотвратить угрозу жизни и здоровью людей и домашних животных, а также не допустить ущерб экономике сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов республики Бурятия.
Охотникам за добытых лисиц и волков выплачивается до 5000 рублей, в независимости от пола и возраста животного. Уже выплачено вознаграждения за 577 добытых лисиц на сумму 2 885 000 рублей и 210 волков на сумму 1 050 000 рублей.
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Общество, Фото:
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