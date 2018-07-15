Проволоку набросили неизвестные
В субботу, 14 июля в 21:25 из-за короткого замыкания аварийно отключился фидер на подстанции РП-22 в Улан-Удэ. Причиной стала проволока на воздушной линии 10кВ, которую набросили неизвестные лица.
Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора частично улиц: 1-ая Дзержинского, Амагаева, Верхняя, Связистов, Строительная, Калужская, Лысогорская, Щёрская, Жуковского, Дарвина, Данчинова.
В 23:21 всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время устранения составило 1час 56 минут, сообщают оперативные службы.
Проволока на проводах оставила улан-удэнцев без света
Общество, Фото:
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