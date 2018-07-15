Проволока на проводах оставила улан-удэнцев без света

Проволоку набросили неизвестные



В субботу, 14 июля в 21:25 из-за короткого замыкания аварийно отключился фидер на подстанции РП-22 в Улан-Удэ. Причиной стала проволока на воздушной линии 10кВ, которую набросили неизвестные лица.



Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора частично улиц: 1-ая Дзержинского, Амагаева, Верхняя, Связистов, Строительная, Калужская, Лысогорская, Щёрская, Жуковского, Дарвина, Данчинова.



В 23:21 всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время устранения составило 1час 56 минут, сообщают оперативные службы.

