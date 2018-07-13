Пожар произошёл на территории лесничества
Зиминская межрайонная прокуратура установила, что территориальное управление министерства лесного комплекса не зарегистрировала лесной пожар, произошедший 20 мая в Зулумайском участковом лесничестве. Проверка причин и условий его возникновения не проведена, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Начальнику территориального управления внесено представление об устранении нарушений закона. Представление рассмотрено и удовлетворено. вВновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также по результатам рассмотрения представления в ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» направлена информация о необходимости зарегистрировать лесной пожар.
В настоящее время лесной пожар зарегистрирован.
В Иркутской области прокуратура потребовала зарегистрировать лесной пожар
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