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Больше 300 судоводителей оштрафовали в Иркутской области

Общество, 
У них не было спасательных жилетов

С начала навигационного периода 313 судоводителей были привлечены к ответственности Иркутской области. Отсутствие на судоводителях и пассажирах спасательных жилетов при фактическом их наличии на маломерном судне является грубейшим нарушением правил обеспечения безопасности и ставит под угрозу жизнь и здоровье людей в случае происшествия.

- В работе инспекторам часто приходится сталкиваться с утверждением - «если что случится - тогда я спасательный жилет и надену». При этом мало кто задаёт себе вопрос: «Успею ли?» Статистика показывает, что оказавшиеся за бортом люди, как правило, захлёбываются водой, попадающей в нос и рот. Человек, находящийся в воде без спасжилета, достаточно быстро теряет силы на попытки поднять голову выше волн для вдоха. А в ветреную погоду это, скорее всего, даже не получится сделать, - рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

Инспекторы ГИМС подчёркивают, что спасательный жилет не даст человеку утонуть – будет поддерживать его тело на плаву. При падении от удара об воду или от стресса может случиться потеря сознания, поэтому выбор стоит остановить на жилетах со специальным подголовником, который перевернёт человека лицом вверх, максимально подняв голову над водой. Нужно проверить надёжность креплений - они не допустят выскальзывания, пострадавшего из спасательного жилета в воде.

- Не случайно правильный спасжилет имеет ярко-оранжевую расцветку - без него на фоне воды заметить человека практически невозможно. Спасжилет большой и яркий, хорошо виден днём. Кроме того, имеет светоотражающие ленты и встроенную лампочку, срабатывающую при попадании в воду, что обеспечивает хоть какой-то шанс быть увиденным ночью, - подчеркнул Дмитрий Миронов.

Жителям напоминают, что судоводители и иные лица, находящиеся на судах и в шлюпках, должны быть в спасательных жилетах, надёжно зафиксированных на теле с помощью имеющихся креплений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
 
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