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На «Ночи ёхора» в Улан-Удэ станцуют круговые танцы армян, эвенков и турок

На «Ночи ёхора» в Улан-Удэ станцуют круговые танцы армян, эвенков и турок
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В субботу и воскресенье в Этнографическом музее в Улан-Удэ состоится фестиваль «Ночь Ёхора»

В этом году мероприятие приобрело статус международного, география участников расширилась. Впервые за всю историю фестиваля будут исполнены круговые танцы нескольких народов мира, сообщили в театре «Байкал».

Иностранные гости и гости с соседних регионов представят зрителям свои мастер-классы. Так, представитель Армении, специальный гость музыкального проекта «Звук» Виталий Погосян научит зрителей круговому танцу Армян, хореограф и балетмейстер Арман Нурмахаматулы – танцу Турции, а эвенкийская певица Синильга – хороводу северных народов.


ночь ёхора
 
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