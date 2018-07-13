На «Ночи ёхора» в Улан-Удэ станцуют круговые танцы армян, эвенков и турок

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В субботу и воскресенье в Этнографическом музее в Улан-Удэ состоится фестиваль «Ночь Ёхора»



В этом году мероприятие приобрело статус международного, география участников расширилась. Впервые за всю историю фестиваля будут исполнены круговые танцы нескольких народов мира, сообщили в театре «Байкал».



Иностранные гости и гости с соседних регионов представят зрителям свои мастер-классы. Так, представитель Армении, специальный гость музыкального проекта «Звук» Виталий Погосян научит зрителей круговому танцу Армян, хореограф и балетмейстер Арман Нурмахаматулы – танцу Турции, а эвенкийская певица Синильга – хороводу северных народов.





