В Кижингинском районе Бурятии бухгалтер муниципального учреждения привлечена к уголовной ответственности за неисполнение четырех судебных решений
Женщина на свое усмотрение исполняла предписания судебного пристава по удержанию средств из заработной платы работника-должника, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
В течение полугода в бухгалтерию учреждения поступило четыре постановления пристава об обращении взыскания на заработную плату работника детского сада, имевшего кредитные и коммунальные долги, а также задолженность по госпошлине.
Несмотря на свои обязанности, бухгалтер в двух случаях удержав средства за несколько месяцев, не перечислила их на депозитный счёт службы судебных приставов, а в остальных – не производила удержания вообще.
В результате взыскатели – кредитное учреждение и ресурсоснабжающие предприятия лишились денежных средств, должник не смог своевременно исполнить судебные решения.
– Игнорирование требований судебного пристава и ложное понимание своих обязанностей привело служащего на скамью подсудимых. Судом гражданка была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 315 Уголовного кодекса РФ, - отмечает Мария Козлова, начальник отдела дознания Управления ФССП России по Бурятии.
При назначении наказания, суд учёл полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительную характеристику, а также наличие несовершеннолетних детей у подсудимой. Приговором суда бухгалтеру назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 20 тысяч рублей.
В Бурятии бухгалтер стала фигурантом уголовного дела
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушителей привлекут к административной и уголовной ответственности
Арсалан Будажапов завоевал бронзу
ЗАО «Улан-Удэстальмост» выселяет людей из домов благодаря «кабальному» договору
Они выбрали профессии машиниста и автомеханика
Неудобства вызваны капитальным ремонтом во Дворце бракосочетания
На городских дорогах производится откачка луж. ВИДЕО
В этом году работа форума будет разделена по интерактивным площадкам
Коллектив БГСХА выиграл грант всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Наука и инновации»
28-летний пожарный погиб, выполняя боевую задачу
Авиакомпания «Победа» продлила полётную программу в Улан-Удэ до марта 2019 года
С начала года выявлено 170 нарушителей
Но дождливая погода по республике сохранится
Выступления ансамбля моринхуристов Монголии состоятся 19 июля в Бурятской филармонии и 21 июля на фестивале «Голос кочевников»
Он проводится четвёртого числа последнего летнего месяца
Бригады оснащены специальным оборудованием