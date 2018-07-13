В Бурятии бухгалтер стала фигурантом уголовного дела

В Кижингинском районе Бурятии бухгалтер муниципального учреждения привлечена к уголовной ответственности за неисполнение четырех судебных решений



Женщина на свое усмотрение исполняла предписания судебного пристава по удержанию средств из заработной платы работника-должника, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



В течение полугода в бухгалтерию учреждения поступило четыре постановления пристава об обращении взыскания на заработную плату работника детского сада, имевшего кредитные и коммунальные долги, а также задолженность по госпошлине.

Несмотря на свои обязанности, бухгалтер в двух случаях удержав средства за несколько месяцев, не перечислила их на депозитный счёт службы судебных приставов, а в остальных – не производила удержания вообще.



В результате взыскатели – кредитное учреждение и ресурсоснабжающие предприятия лишились денежных средств, должник не смог своевременно исполнить судебные решения.



– Игнорирование требований судебного пристава и ложное понимание своих обязанностей привело служащего на скамью подсудимых. Судом гражданка была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 315 Уголовного кодекса РФ, - отмечает Мария Козлова, начальник отдела дознания Управления ФССП России по Бурятии.



При назначении наказания, суд учёл полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительную характеристику, а также наличие несовершеннолетних детей у подсудимой. Приговором суда бухгалтеру назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 20 тысяч рублей.



