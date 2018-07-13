В Бурятии пройдёт форум «Будущее за нами»



Молодых людей ждёт насыщенная развлекательная программа, включающая церемонии открытия и закрытия. Верёвочный курс, командную «Зарницу», конкурс «Мисс и Мистер Байкал». Конкурс бардовской песни, вечерний огонёк, дискотеки, традиционный бузановский костёр.

Для проведения образовательных программ приглашены лучшие тренеры федерального уровня. Городов Москва, Санкт-Петербург Красноярск, Тюмень, Иркутск и эксперты Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике.

Молодых людей ждёт насыщенная развлекательная программа, включающая церемонии открытия и закрытия. Верёвочный курс, командную «Зарницу», конкурс «Мисс и Мистер Байкал». Конкурс бардовской песни, вечерний огонёк, дискотеки, традиционный бузановский костёр.

Как сообщал «Байкал-Daily», форум пройдёт 19-24 августа в селе Сухая Кабанского района на берегу озера Байкал. В нём примут участие лидеры молодёжных общественных организаций, студенты вузов и ссузов, работающая молодёжь.Для работы на форуме также будут приглашены руководители структурных подразделений администрации города.- профсоюзные организации;- студенческие организации;- молодые психологи;- масс медиа;- молодые педагоги;- молодые юристы;- международное молодежное сотрудничество;- лаборатория красоты.В этом году впервые работа форума будет разделена не только по направлениям, но и по интерактивным площадкам.Участники смогут посещать занятия по образовательному направлению и занятия по интересам: ЗОЖ, танцы, ораторское искусство, фото. Это позволит больше времени уделить саморазвитию и общению.