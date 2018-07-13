Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июля

Хотите, чтобы ваш ребёнок стал успешным? Дайте ему шанс!

12 Июля

Популярное

БГСХА выиграла 1,7 млн от Росмолодёжи

БГСХА выиграла 1,7 млн от Росмолодёжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коллектив БГСХА выиграл грант всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Наука и инновации»

Проект БГСХА на тему «Изучение возможности использования отходов лесной промышленности и водных биоресурсов в животноводстве в целях сохранения экологии Байкальского региона» выиграл грант на сумму 1,7 млн рублей.

Для участия в конкурсе среди образовательных организаций высшего образования было подано 2523 заявки от 380 вузов страны. Победителями признаны 1086 проектов от 313 образовательных организаций. Из 54 аграрных вузов России Бурятская ГСХА стала одним из 30 победителей конкурса.

- Суть проекта в использовании в животноводстве отходов лесной промышленности (от заготовки и переработки зеленых частей древесных растений – сосны, ели), дикоросов (шелухи кедровых шишек, жмыха) и водных биоресурсов (спирогиры) для создания витаминной подкормки для всех видов животных и птицы. Авторы проекта планируют изучить количественный и качественный состав биологически активных веществ, разработать оптимальный состав витаминных комплексов на основе отходов лесной промышленности и спирогиры, провести биологическую апробацию на животных. Это позволит внедрить технологии безотходного производства на территориях лесозаготовки, найти дополнительный способ переработки спирогиры. Результат данных исследований, в свою очередь, благоприятно скажется на экологии Байкальского региона, - сообщили в пресс-службе БГСХА.

Каждый проект оценивался по десяти критериям тремя федеральными экспертами. Экспертиза проходила в режиме онлайн и была организована на платформе автоматизированной информационной системы «Молодежь России», уточнили в БГСХА.


БГСХА грант Росмолодежь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Молодожёнов Улан-Удэ зарегистрируют в фойе БГУ
Молодожёнов Улан-Удэ зарегистрируют в фойе БГУ
Общество, 13.07.2018
Неудобства вызваны капитальным ремонтом во Дворце бракосочетания
Дожди осложнили ситуацию на дорогах Улан-Удэ
Дожди осложнили ситуацию на дорогах Улан-Удэ
Общество, 13.07.2018
На городских дорогах производится откачка луж. ВИДЕО
В Бурятии пройдёт форум «Будущее за нами»
Общество, 13.07.2018
В этом году работа форума будет разделена по интерактивным площадкам
БГСХА выиграла 1,7 млн от Росмолодёжи
БГСХА выиграла 1,7 млн от Росмолодёжи
Общество, 13.07.2018
Коллектив БГСХА выиграл грант всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Наука и инновации»
В Улан-Удэ открыли мемориал памяти погибшего пожарного
В Улан-Удэ открыли мемориал памяти погибшего пожарного
Общество, 13.07.2018
28-летний пожарный погиб, выполняя боевую задачу
Глава Бурятии: «Победа продолжит летать!»
Глава Бурятии: «Победа продолжит летать!»
Общество, 13.07.2018
Авиакомпания «Победа» продлила полётную программу в Улан-Удэ до марта 2019 года
В Бурятии воздух прогреется до 27 градусов
В Бурятии воздух прогреется до 27 градусов
Общество, 13.07.2018
Но дождливая погода по республике сохранится
В Улан-Удэ выступят монгольские моринхууристы
В Улан-Удэ выступят монгольские моринхууристы
Общество, 12.07.2018
Выступления ансамбля моринхуристов Монголии состоятся 19 июля в Бурятской филармонии и 21 июля на фестивале «Голос кочевников»
В Улан-Удэ пройдёт праздник «Будды грядущего»
В Улан-Удэ пройдёт праздник «Будды грядущего»
Общество, 12.07.2018
Он проводится четвёртого числа последнего летнего месяца
На помощь в Забайкалье отправились иркутские спасатели
На помощь в Забайкалье отправились иркутские спасатели
Общество, 12.07.2018
Бригады оснащены специальным оборудованием
В иркутском депо хранили отходы ртутных ламп
В иркутском депо хранили отходы ртутных ламп
Общество, 12.07.2018
У рабочего с отходами отсутствовал документ о прохождении обучения
В Улан-Удэ даст концерт финалистка шоу «Народный артист»
В Улан-Удэ даст концерт финалистка шоу «Народный артист»
Общество, 12.07.2018
Она исполнит для зрителей известные народные песни
Бурятию посетили путешественники из Татарстана (фото)
Бурятию посетили путешественники из Татарстана (фото)
Общество, 12.07.2018
Экспедиция спортсменов должна занять 30 дней

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Загрузка...
^