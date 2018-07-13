Коллектив БГСХА выиграл грант всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Наука и инновации»
Проект БГСХА на тему «Изучение возможности использования отходов лесной промышленности и водных биоресурсов в животноводстве в целях сохранения экологии Байкальского региона» выиграл грант на сумму 1,7 млн рублей.
Для участия в конкурсе среди образовательных организаций высшего образования было подано 2523 заявки от 380 вузов страны. Победителями признаны 1086 проектов от 313 образовательных организаций. Из 54 аграрных вузов России Бурятская ГСХА стала одним из 30 победителей конкурса.
- Суть проекта в использовании в животноводстве отходов лесной промышленности (от заготовки и переработки зеленых частей древесных растений – сосны, ели), дикоросов (шелухи кедровых шишек, жмыха) и водных биоресурсов (спирогиры) для создания витаминной подкормки для всех видов животных и птицы. Авторы проекта планируют изучить количественный и качественный состав биологически активных веществ, разработать оптимальный состав витаминных комплексов на основе отходов лесной промышленности и спирогиры, провести биологическую апробацию на животных. Это позволит внедрить технологии безотходного производства на территориях лесозаготовки, найти дополнительный способ переработки спирогиры. Результат данных исследований, в свою очередь, благоприятно скажется на экологии Байкальского региона, - сообщили в пресс-службе БГСХА.
Каждый проект оценивался по десяти критериям тремя федеральными экспертами. Экспертиза проходила в режиме онлайн и была организована на платформе автоматизированной информационной системы «Молодежь России», уточнили в БГСХА.
БГСХА выиграла 1,7 млн от Росмолодёжи
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Коллектив БГСХА выиграл грант всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Наука и инновации»
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