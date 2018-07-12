В иркутском депо хранили отходы ртутных ламп

У рабочего с отходами отсутствовал документ о прохождении обучения



В июне этого года в ходе проверки в Сервисном локомотивном депо Тайшет ООО «ЛокоТех-Сервис» нашли нарушение, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



На предприятии не обеспечивалось соответствующее хранение ртутных ламп, не проводился мониторинг состояния почвы в местах временного склада промышленных и бытовых отходов и санитарно-защитных зон.



У работника предприятия, ответственного за хранение отходов 1 класса опасности, отсутствовал документ о прохождении им профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования, необходимый для работы с отходами I - IV классов опасности.



У лиц, ответственных за хранение ртутьсодержащих ламп, не было в наличии необходимого набора средств для проведения демеркуризации в случае аварийной ситуации.



В связи с этим, прокуратура возбудила в отношении главного инженера депо, ответственного за экологическую безопасность, дело об административном правонарушении.