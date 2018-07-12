У рабочего с отходами отсутствовал документ о прохождении обучения
В июне этого года в ходе проверки в Сервисном локомотивном депо Тайшет ООО «ЛокоТех-Сервис» нашли нарушение, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На предприятии не обеспечивалось соответствующее хранение ртутных ламп, не проводился мониторинг состояния почвы в местах временного склада промышленных и бытовых отходов и санитарно-защитных зон.
У работника предприятия, ответственного за хранение отходов 1 класса опасности, отсутствовал документ о прохождении им профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования, необходимый для работы с отходами I - IV классов опасности.
У лиц, ответственных за хранение ртутьсодержащих ламп, не было в наличии необходимого набора средств для проведения демеркуризации в случае аварийной ситуации.
В связи с этим, прокуратура возбудила в отношении главного инженера депо, ответственного за экологическую безопасность, дело об административном правонарушении.
В иркутском депо хранили отходы ртутных ламп
Общество, Фото:
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