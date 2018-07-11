Как вырос тариф на воду в Улан-Удэ

Данные, поданные на оплату до 10 июля, посчитают по тарифам первого полугодия



Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 июля в Бурятии подорожала «коммуналка». Изменения тарифов также коснулись водоснабжения. Теперь водопотребление стоит 17,62 рубля с НДС; водоотведение – 22,51 рубля с НДС, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».



Коммунальщики отмечают, тариф на водоснабжение (1м3) повысился на 84 копейки, а на водоотведение – на 1,07 рублей.



- Учитывая, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем, МУП «Водоканал» произведёт расчёт платы за услуги водоснабжения и водоотведения по показаниям индивидуальных приборов учёта, переданных потребителями до 10 июля включительно по тарифам, действующим в I полугодии 2018 года: водопотребление – 16,78 рублей, водоотведение – 21,44 рубль, - уточняют в МУП «Водоканал».



В случае отсутствия приборов учёта расчёты будут произведены по нормативам потребления коммунальных услуг.

