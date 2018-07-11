Иркутянка выиграла чемпионат СФО по конкуру

Спортсменки из Иркутской области успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по конкуру



Соревнования проходили с 4 по 7 июля на ипподроме «Мустанг» в поселке Емельяново Красноярского края и собрали более 40 участников из Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской и Иркутской областей.



Мария Дубровина заняла второе место в абсолютном первенстве на чемпионате СФО среди взрослых всадников на коне по кличке «Заструг». Анастасия Бутюгова стала серебряным призером абсолютного первенства СФО среди юношей с конем «Абсентом».



Мария Дубровина тренируется в Пивоварском конноспортивном центре у тренера Татьяны Нешумовой. Анастасия Бутюгова занимается конным спортом в Фонде Тихомировых с тренером Анастасией Тихомировой, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

