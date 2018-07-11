Улан-удэнка отсудила деньги на ремонт машины у «Дорстроя»



Обращаясь в суд, улан-удэнка взыскала ущерб, причинённый в результате ДТП. Обращение она мотивировала ненадлежащим состоянием автодороги. Автомобилю были причинены механические повреждения.



Ответственность за повреждение автомобиля при наезде на выбоину лежит на дорожной организации. В суде неосторожность вождения автомобилистки ответчиком доказана не была, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.



В Улан-Удэ дорожная организация оплатит ремонт автомобиля, повреждённого из-за выбоины на дороге. Компанией ООО «Дорстрой» удовлетворены исковые требования женщины.