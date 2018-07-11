В его основе лежит бурятская народная песня
Новый сингл Лудуба Очирова появился в интернете, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
На одном из крупнейших дистрибьюторов цифрового контента в Европе Multiza Distribution появился в продаже альбом со синглом Лудуба Очирова «Сoncert №4 for piano and orchestra» (Концерт №4 для фортепиано с оркестром).
Юный бурятский композитор в своём посте в соцсети ВКонтакте к премьере сингла опубликовал слова основоположника русской классической музыки Михаила Глинки о том, что «музыку создаёт народ, а мы только её аранжируем».
По словам Лудуба, в основе его сингла лежит бурятская народная песня «Ононой эрье дээхэнуур», что означает «На берегу реки Онон». Как пояснил Лудуб, многие композиторы от Глинки до Стравинского использовали народную музыку.
Певец рассказал, что, если раньше композиторы писали ноты на бумаге, то современные технологии во многом упрощают труд. Так, у Лудуба есть виртуальный музыкальный оркестр - синтезатор. Он называет его симфонический оркестр Ludochi. Там работают более ста виртуальных музыкантов.
С этого года он начал отправлять композиции на зарубежные конкурсы и стал победителем и лауреатом конкурсов в США, Италии, Греции.
- У нашей филармонии нет своего симфонического оркестра. А в театре оперы и балета он неполный. Конечно, хотелось бы исполнять и петь в живую. В этом плане Ludochi мне помогает, - рассказал Лудуб Очиров.
Желающие послушать композиции в высоком разрешении певца, композитора, аранжировщика Лудуба Очирова могут по ссылке https://www.multiza.com/ru/store/album?id=4219
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом месяце юный музыкант записал две композиции, посвящённые чемпионату мира по футболу – матчам России с Испанией и Хорватией.
Осенью прошлого года Лудуб Очиров посвятил песню Кижинге, а также записал композицию в память о Герое России Алдаре Цыденжапове.
В интернете появился новый сингл Лудуба Очирова
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