Улан-удэнцэв призывают уличать интернет-мошенников



- Если вы решили приобрести товары через интернет, не стоит торопиться с переводом денег. Прежде чем покупать на неизвестном сайте или вносить предоплату за товар, проверяйте информацию о ресурсе. Читайте отзывы, наводите справки о продавце, - сообщает пресс-служба МВД по республике.





Вас должна насторожить слишком низкая цена на вещь. А также отсутствие адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку, либо хотят присвоить ваши деньги.



Поисковые системы публикуют рейтинги интернет-магазинов, которые являются надёжными. Лучше совершать покупку через проверенные сайты, услугами которых уже не раз пользовались вы или ваши знакомые.





Схожий способ мошенничества используется при продаже товаров или услуг на электронных досках объявлений. А также интернет-аукционах, форумах, сервисах бронирования недвижимости. Мошенники привлекают своих жертв низкими ценами и требуют перечисления предоплаты на электронный кошелёк или банковскую карту.



Жителям Улан-Удэ полицейские рассказали о том, как не попасть на удочку мошенников в Сети. Соблюдая некоторые правила предосторожности, можно оградить себя от возможных неприятностей.