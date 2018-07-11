Житель Бурятии выселял пасынка из своей квартиры



Мужчина утверждает, что с пасынком жить невозможно. По его словам, он громко включает музыку, не убирается в комнате и не оплачивает коммунальные услуги.



В спорную квартиру ещё 1998 году, были вселены мужчина с членами семьи - сыном, супругой и несовершеннолетним на тот момент пасынком.



Суд отклонил все доводы о жалобах, поскольку никаких доказательств не представлено. Мужчина ни разу не обращался в полицию или другие органы.



Неуплата коммунальных платежей не является основанием для выселения. Мужчина вправе взыскать задолженности с пасынка, сообщает Верховный суд Бурятии.



В Бурятии в суд обратился мужчина с просьбой выселить пасынка из квартиры. Он утверждал, что по правам собственности квартира принадлежит ему, а парень членом его семьи не является.Оказалось, что парень остался жить в квартире с отчимом после смерти его матери в 2004 году. Коммунальные услуги он не оплачивает. Районный суд оставил иск без удовлетворения.По закону пасынок имеет право жить в квартире бессрочно. Так как в момент приватизации квартиры он имел равные права пользования. Но отказался от приватизации в пользу отчима.