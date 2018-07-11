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Ангарчане выиграли медали первенства Европы по тайскому боксу

Общество, 
Участие принимало 500 спортсменов

Ангарские спортсмены в составе сборной команды России выиграли три серебряные медали на первенстве Европы по тайскому боксу среди юниоров и юниорок, которое с 29 июня по 8 июля проходило в Праге в Чехии. В турнире приняли участие около 500 спортсменов из 40 стран.

Среди юниорок серебряные медали завоевали Софья Дмитревцова в весе до 51 кг и Екатерина Жирякова в весовой категории до 54 кг. Среди юниоров второе место занял Рустам Оразалинов в весовой категории до 81 кг.

В целом на чемпионате и первенстве Европы по тайскому боксу сборная России завоевала 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей, заняв первое место в командном зачёте. На втором месте команда Турции, у которой шесть золотых, восемь серебряных и семь бронзовых наград. Третье место – у сборной Франции, которая выиграла шесть золотых, три серебряные и одну бронзовую награду, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
 
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