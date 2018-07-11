В Бурятии зарегистрировано 11 случаев клещевого энцефалита

С начала сезона клещевой активности в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 3158 человек



В их числе 895 детей. Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кабанском, Тункинском, Закаменском, Баргузинском районах и Улан-Удэ, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



На 9 июля, в республике зарегистрировано 11 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 3 случая заболевания клещевым боррелиозом и 13 случаев –клещевым риккетсиозом.



- Количество заболевших не превышает среднемноголетних значений за аналогичный 5-летний период, - уточняют санитарные врачи.



Что делать, если укусили



В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, а снятого клеща - доставить в лабораторию для проведения исследований. Исследования клещей не только на клещевой вирусный энцефалит, но и другие заболевания, передающиеся клещами, проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», расположенной по адресу: Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45а и ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», расположенной по адресу: ул. Пирогова 9а.



Лаборатории работают ежедневно в рабочие дни: с 8-30 до 16-45, обед с 12-13ч. (тел. 41-67-23 и 41-02-66).





