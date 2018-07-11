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В районах Бурятии развивается «Серебряное волонтёрство»

В районах Бурятии развивается «Серебряное волонтёрство»
Общество,  Фото:Минсоцзащиты республики
Уже охвачено более 1500 пожилых граждан

Под девизом «равный - равному» пожилые граждане благоустраивают подъезды, придомовые территории, озеленяют парки и скверы. Также обучают компьютерной грамотности своих сверстников.

В Иволгинском районе пенсионеры участвуют в акции «Помоги соседу». «Серебряные волонтёры» покупают жизненно необходимые товары одиноким пожилым соседям. 
 
В Заиграевском, Джидинском районах в рамках проекта «Бабушка на час» пенсионеры на бесплатной основе присматривают за детьми. Рисуют с ними, читают им книжки, приобщают к спорту.

Во всех районах республики активно работает «Университет третьего возраста». Здесь скандиходы, обучают ветеранов, пенсионеров, желающих заниматься скандинавской ходьбой. Они выезжают в сёла и организуют на местах мастер-классы.

На выездных экскурсиях «Социального туризма» геронтоволонтёрами проводятся экологические акции. Они вовлекают пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями. 

Группа скандиходов Еравнинского района, совершила прогулку до сакральных мест района. Здесь они провели уборку территории от мусора. 

На факультете «Компьютерной грамотности» активные пользователи из числа волонтёров-пенсионеров делятся опытом с ровесниками. Они помогают освоить интернет, учат работать с документами, помогают создать свои страницы в социальных сетях. Также обучают пользованию порталом государственных и муниципальных услуг, писать электронные письма. 

Серебряные волонтёры города Улан-Удэ – слушатели факультета «Народные ремёсла» участвуют в благотворительной акции «Я живу!». Здесь волонтёры оказывает помощь онкобольным детям. Они организовали мастер-классы, выставку-продажу изделий, изготовленных своими руками.

С начала года проведены более 100 акций по оказанию волонтёрской помощи, охвачено более 1500 пожилых граждан, сообщает министерство социальной защиты республики.
 
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