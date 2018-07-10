В Иркутске построили два детсада на 110 мест

В Иркутске закончилось строительство двух детсадов на 110 мест каждый на улице Байкальская и станции Батарейная



Также строится три дошкольных учреждения – на 350 мест в микрорайоне Ново-Ленино и на 110 мест каждый на улицах Касаткина и Академика Бурденко. Объекты находятся на разных этапах строительства. Планируемый срок сдачи – конец 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



На улице Зимняя возобновили строительство детсада на 350 мест.



В настоящий момент территория стройплощадки огорожена, вырыт котлован, ведутся работы по армированию плиты фундаментов. Об этом сообщил руководитель МКУ «УКС Иркутска» Иван Кузнецов.



Здание детского сада будет состоять из двух двухэтажных блоков, функционально связанных между собой. В помещениях разместят 16 групп, музыкальный и спортивный залы, бассейн, пищеблок и медицинский кабинет. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – лето 2019 года.





