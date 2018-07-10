В Иркутске закончилось строительство двух детсадов на 110 мест каждый на улице Байкальская и станции Батарейная
Также строится три дошкольных учреждения – на 350 мест в микрорайоне Ново-Ленино и на 110 мест каждый на улицах Касаткина и Академика Бурденко. Объекты находятся на разных этапах строительства. Планируемый срок сдачи – конец 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
На улице Зимняя возобновили строительство детсада на 350 мест.
В настоящий момент территория стройплощадки огорожена, вырыт котлован, ведутся работы по армированию плиты фундаментов. Об этом сообщил руководитель МКУ «УКС Иркутска» Иван Кузнецов.
Здание детского сада будет состоять из двух двухэтажных блоков, функционально связанных между собой. В помещениях разместят 16 групп, музыкальный и спортивный залы, бассейн, пищеблок и медицинский кабинет. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – лето 2019 года.
В Иркутске построили два детсада на 110 мест
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наталья Воробьёва стала мамой
Неудобства для автолюбителей вызваны ремонтными работами коммунальщиков
В Иркутске закончилось строительство двух детсадов на 110 мест каждый на улице Байкальская и станции Батарейная
Транспортное сообщение между сёлами Багдарин и Романовка разработано по временной схеме движения
Ветеринары начали расследование
Уникальная выставка будет посвящена степному пути
Ольхонская полёвка — на грани исчезновения. Ученые принимают меры по спасению эндемичного вида
У каждого медведя есть свой индивидуальный участок обитания, хотя границы не чёткие, и происходит «наложение» территорий
За минувшие сутки уровень воды повысился на 1-2 сантиметра
11 июля местами по Иркутской области ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 14 м/с
Распоряжением администрации Улан-Удэ особый противопожарный режим в лесах продлён с 10 по 30 июля
Исключение составят места сквозного проезда по дорогам
Желающие поучаствовать в гонках на яхтах Baikal Sailing Week 2018 ещё успевают подать заявки
Поручение отдал губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Также они сделают скамейки и урны