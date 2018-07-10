Уникальная выставка будет посвящена степному пути
17 июля состоится открытие выставки «Полёт дракона. Степной Шёлковый путь». Она пройдёт в музее истории Бурятии, сообщили в пресс-службе министерства культуры по Бурятии.
На выставке посетители увидят предметы декоративно-прикладного искусства, археологические артефакты, костюмы народов Центральной Азии, танка, ритуальные предметы и многое другое. Экспозиция продлится до сентября.
В Улан-Удэ откроется выставка «Шёлковый путь»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наталья Воробьёва стала мамой
Неудобства для автолюбителей вызваны ремонтными работами коммунальщиков
В Иркутске закончилось строительство двух детсадов на 110 мест каждый на улице Байкальская и станции Батарейная
Транспортное сообщение между сёлами Багдарин и Романовка разработано по временной схеме движения
Ветеринары начали расследование
Уникальная выставка будет посвящена степному пути
Ольхонская полёвка — на грани исчезновения. Ученые принимают меры по спасению эндемичного вида
У каждого медведя есть свой индивидуальный участок обитания, хотя границы не чёткие, и происходит «наложение» территорий
За минувшие сутки уровень воды повысился на 1-2 сантиметра
11 июля местами по Иркутской области ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 14 м/с
Распоряжением администрации Улан-Удэ особый противопожарный режим в лесах продлён с 10 по 30 июля
Исключение составят места сквозного проезда по дорогам
Желающие поучаствовать в гонках на яхтах Baikal Sailing Week 2018 ещё успевают подать заявки
Поручение отдал губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Также они сделают скамейки и урны