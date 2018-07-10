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В Улан-Удэ откроется выставка «Шёлковый путь»

Общество, 
Уникальная выставка будет посвящена степному пути

17 июля состоится открытие выставки «Полёт дракона. Степной Шёлковый путь». Она пройдёт в музее истории Бурятии, сообщили в пресс-службе министерства культуры по Бурятии.

На выставке посетители увидят предметы декоративно-прикладного искусства, археологические артефакты, костюмы народов Центральной Азии, танка, ритуальные предметы и многое другое. Экспозиция продлится до сентября.
 
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