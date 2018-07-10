В Улан-Удэ откроется выставка «Шёлковый путь»

Уникальная выставка будет посвящена степному пути



17 июля состоится открытие выставки «Полёт дракона. Степной Шёлковый путь». Она пройдёт в музее истории Бурятии, сообщили в пресс-службе министерства культуры по Бурятии.



На выставке посетители увидят предметы декоративно-прикладного искусства, археологические артефакты, костюмы народов Центральной Азии, танка, ритуальные предметы и многое другое. Экспозиция продлится до сентября.



Читают сейчас

В Бурятии на Байкале подрались медведи Общество, У каждого медведя есть свой индивидуальный участок обитания, хотя границы не чёткие, и происходит «наложение» территорий