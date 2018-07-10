В Иркутской области посоревнуются в стрельбе из бурятского лука

В области проведут фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта



На стадионе посёлка Новонукутский 14 и 15 июля пройдёт региональный этап всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта. В программу соревнований входят стрельба из национального бурятского лука, мини-лапта, гиревой и городошный спорт, мас-рестлинг, перетягивание каната.



В соревнованиях по стрельбе из бурятского лука участник должен быть в национальной одежде и стрелять из традиционного лука по сурам. Стрелы только деревянные, оперение из крыльев птиц.



- Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта призван сохранять и развивать многовековые традиции национальных видов спорта, стимулировать их развитие среди молодёжи. По итогам регионального этапа министерством спорта Приангарья будет сформирована сборная команда Иркутской области из сильнейших спортсменов для участия во всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта, который состоится с 20 по 24 августа в Сыктывкаре, - сказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.



Предварительные заявки на участие в региональном этапе фестиваля подали десять команд – из Черемхово, Зимы, Свирска, Иркутского, Осинского, Нукутского, Шелеховского, Аларского, Эхирит-Булагатского и Тулунского районов. Соревнования проводятся в личном, командном и общекомандном зачётах.



Соревнования по гиревому спорту проводятся среди мужчин в следующих весовых категориях (гиря весом 24 кг): 63, 68, 73, 78, 85, 95, 105 и свыше 105 кг. Для женщин предусмотрена гиря весом 16 кг и четыре весовые категории: 58, 63, 68 и свыше 68 кг.



Соревнования по мас-рестлингу проводятся в личном зачёте среди мужчин (весовые категории до 70, до 90 и свыше 90 кг) и женщин (до 70 и свыше 70 кг), сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

