Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июля

09 Июля

Популярное

В Бурятии сохранится дождливая погода

В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
В горах возможен мокрый снег

Сегодня, 10 июля, по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни. В горах Восточного Саяна возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с., при грозах порывы до 12-17 м/с. Температура ночью 8-13, местами 2-7; днём 19-24, местами 11-16 тепла.

В Улан-Удэ без осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 8-10; днём 20-22 тепла. 
погода
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сохранится дождливая погода
В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество, 10.07.2018
В горах возможен мокрый снег
Бурятскую кухню представили на фестивале «Семья России»
Общество, 09.07.2018
Также посетители фестиваля увидели этножилища
Артисты балета Бурятии выступили в Италии
Общество, 09.07.2018
Также они побывали на лекциях и мастер-классах
Пожилым людям в Бурятии напомнили, как не стать жертвой мошенников
Общество, 09.07.2018
В силу своей доверчивости они зачастую становятся жертвами обмана
Международный фестиваль Typomania пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 09.07.2018
Горожане смогут увидеть большую плакатную выставку
Гастрономический фестиваль состоится на Байкале
Общество, 09.07.2018
Там будут соревноваться лучшие повара
Вертолёт Ми-8 из Бурятии вылетел в Читу
Общество, 09.07.2018
Он оперативно доставит спецгрузы в бедствующие районы
В Бурятии устранят 17 мест концентрации ДТП
В Бурятии устранят 17 мест концентрации ДТП
Общество, 09.07.2018
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Бурятии запланированы мероприятия по устранению 17 мест концентрации ДТП
Супруги в Бурятии отметили «бриллиантовый» юбилей
Супруги в Бурятии отметили «бриллиантовый» юбилей
Общество, 09.07.2018
Семью наградили медалью «За любовь и верность»
В Бурятии с размахом отметили День молодёжи
В Бурятии с размахом отметили День молодёжи
Общество, 09.07.2018
Жители соревновались в силовом экстриме и автотюнинге
Проект «Иркутские кварталы» получил золотой диплом всероссийского фестиваля
Проект «Иркутские кварталы» получил золотой диплом всероссийского фестиваля
Общество, 09.07.2018
В Москве подвели итоги первого всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие»
Жители Бурятии поучаствуют в Байкальском молодёжном форуме
Общество, 09.07.2018
Пройдут мастер-классы с политиками и встречи с предпринимателями
В Забайкалье пресекли захват «террористами» склада ГСМ
Общество, 09.07.2018
На учебно-тренировочном комплексе в Забайкальском крае состоялось тактико-специальное учение
В Бурятии ветерана боевых действий восстановили в очереди на жильё
Общество, 09.07.2018
Администрация района «поставила» на учёт мужчину на два года позже

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^