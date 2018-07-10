В горах возможен мокрый снег
Сегодня, 10 июля, по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни. В горах Восточного Саяна возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с., при грозах порывы до 12-17 м/с. Температура ночью 8-13, местами 2-7; днём 19-24, местами 11-16 тепла.
В Улан-Удэ без осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 8-10; днём 20-22 тепла.
В Бурятии сохранится дождливая погода
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В горах возможен мокрый снег
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